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Zum 100. Geburtstag des PolitikersWie Hans-Jochen Vogel unter dem Tempolimit litt

Lesezeit: 3 Min.

Juni 1973: Hans-Jochen Vogel und seine Frau Liselotte genießen vom Balkon ihrer Wohnung im Olympischen Dorf den Blick auf den Münchner Norden.
Juni 1973: Hans-Jochen Vogel und seine Frau Liselotte genießen vom Balkon ihrer Wohnung im Olympischen Dorf den Blick auf den Münchner Norden. dpa

Eine Reihe von Veranstaltungen erinnert an die Bedeutung des Münchner Alt-Oberbürgermeisters und großen Sozialdemokraten. Dabei kommen auch überraschende Aspekte des viel Gerühmten zutage.

Von Roman Deininger

München erlebt in diesen Tagen ein stilles Großereignis, das man vielleicht in Ermangelung eines amtlichen Begriffs als Gedenkfestspiele beschreiben darf. Am 3. Februar wäre Hans-Jochen Vogel, der Alt-Oberbürgermeister und große Sozialdemokrat, 100 Jahre alt geworden. Die Erinnerungswoche mit mehreren Veranstaltungen beginnt am Sonntag aber nicht in der Stadt, die Vogel in seinen zwölf Rathausjahren in die Moderne geführt hat, sondern vor ihren Toren, in Markt Schwaben, wo er ebenfalls Spuren hinterlassen hat.

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