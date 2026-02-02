München erlebt in diesen Tagen ein stilles Großereignis, das man vielleicht in Ermangelung eines amtlichen Begriffs als Gedenkfestspiele beschreiben darf. Am 3. Februar wäre Hans-Jochen Vogel, der Alt-Oberbürgermeister und große Sozialdemokrat, 100 Jahre alt geworden. Die Erinnerungswoche mit mehreren Veranstaltungen beginnt am Sonntag aber nicht in der Stadt, die Vogel in seinen zwölf Rathausjahren in die Moderne geführt hat, sondern vor ihren Toren, in Markt Schwaben, wo er ebenfalls Spuren hinterlassen hat.