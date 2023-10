Zwar wird heutzutage so viel gelesen wie nie zuvor. Aber eben oft nicht Bücher, sondern Kurznachrichten und Bildbotschaften auf Instagram und TikTok. Doch aktuelle Studien belegen, dass rein digitales Lesen den Aufbau des Wortschatzes nicht fördert. Sondern im Gegenteil, dass die Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen sogar abnimmt - und das in Zeiten, in denen ein noch nie dagewesenes Angebot an Literatur für diese Zielgruppe vorhanden ist, analog wie digital.