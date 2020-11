Lucy Wilke und Pawel Duduś sind in der Kategorie "Darstellerin/Darsteller Tanz" für "Scores that shaped our friendship" mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust 2020 ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden elf Künstlerinnen und Künstler in dem vom Staatstheater Hannover vorproduzierten Verleihungsfilm geehrt. Im Februar diesen Jahres hatte die Produktion mit Wilke und Duduś, einer Schauspielerin und Sängerin mit neuromuskulärer Störung und eines queeren Tänzers, im Schwere Reiter Premiere. Die Faust-Jury aus fünf von der Deutschen Akademie für Darstellende Künste benannten Mitgliedern fand: "Es ist ein Theater ohne Absicherung, in dem sich zwei Darsteller/Menschen einander völlig aussetzen, sich mit einer Leichtigkeit und einem Selbstverständnis begegnen, welches dadurch auf sehr berührende und poetische Weise von einer Utopie im Umgang von Körpern miteinander erzählt."