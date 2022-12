"Das Verständnis für das Handwerk in der Stadt ist verloren gegangen", klagt Bäcker Heinrich Traublinger, Chef von 21 Filialen in München.

Wie die CSU Bäckern, Heizungsbauern und anderen Betrieben in der Stadt das Leben und Überleben leichter machen will.

Von Heiner Effern

Was für die SPD die Mieter und für die Grünen die Radfahrer sind, das sind für die CSU die Handwerker: Kernklientel, um das man sich kümmern muss. Nicht weniger als 14 Anträge hat die Fraktion im Rathaus nun auf den Weg gebracht, um das Leben und Überleben von heimischen Bäckern, Heizungsbauern und anderen Betrieben zu erleichtern. Die CSU will das Parken sowie Ent- und Beladen erleichtern, Gewerbeflächen für Handwerker verstärkt ausweisen und mehr für den Nachwuchs tun.

Um die Sorgen und Bedürfnisse des Handwerks zu illustrieren, hatte Fraktionschef Manuel Pretzl eine Frau und zwei Männer aus verschiedenen Betrieben mit am Tisch. Als Gastgeber in seiner Giesinger Filiale fungierte Bäcker Heinrich Traublinger, Chef von 21 Filialen, der auch gleich zu einem der zentralen Probleme kam. "Die Verkehrspolitik ist ein Katastrophe." Platz für das Be- und Entladen vor seinen Filialen gibt es nicht. Egal, wo die Fahrer kurz stehen blieben, auf Gehwegen, Radwegen, der Straße, überall gebe es Probleme. Der Missstand sei aber auch ein gesellschaftlicher: "Das Verständnis für das Handwerk in der Stadt ist verloren gegangen."

Die CSU fordert nun die Schaffung von mehr gut gelegenen Handwerkerparkplätzen und Lieferzonen und die Möglichkeit, Gebäude direkt anzuliefern. Die Park-Automaten sollen eine sogenannte Semmeltaste erhalten, die zehn oder 15 Minuten kostenloses Stehenbleiben erlaubt. Dazu kommen die großen Baustellen im Verkehr, die von der CSU angeprangert werden. Sie will die Kosten für Handwerker-Ausweise noch weiter senken, als es die Koalition mit ihrer Kehrtwende kürzlich getan hat hat: Grüne und SPD halbieren die erst 2021 erhöhte Jahresgebühr von 720 auf 360 Euro, um die Betriebe zu entlasten. Dazu verlangt die CSU, Handwerker dauerhaft vom Dieselfahrverbot auf und innerhalb des Mittleren Rings auszunehmen.

Sophia Fronius vom gleichnamigen Familienbetrieb für Heizung, Gas und Solar aus Ismaning hat bereits Konsequenzen gezogen. "Wir nehmen Neukunden in München nicht mehr an, wenn sie keinen Parkplatz stellen." Anträge für Halteverbotszonen vor Baustellen hätten oft acht Wochen Bearbeitungszeit, sind sich alle Anwesenden einig. Die CSU verlangt auch hier Besserung sowie eine Aufrüstung der Handy-Parken-App um freie Handwerkerparkplätze sowie einer Notfallfunktion für Handwerksbetriebe, wenn diese Soforthilfe leisten müssten.

Olaf Zimmermann, Chef der Heizungs-Firma Obermeier, ist gekommen, um über das Problem der Gentrifizierung zu sprechen, das auch Handwerkern zu schaffen macht. Sein Betrieb sei aus dem Lehel verdrängt worden, ein neuer Wohnungseigentümer im Gebäude habe seine Ruhe haben wollen. Er hat eine neue Bleibe in einem Gewerbehof am Ostbahnhof gefunden und ist darüber sehr glücklich. Die CSU findet nun, dass die Stadt viel schneller bei der Neuausweisung von Gewerbeflächen vorgehen und dabei auch mehr an Handwerker denken sollte. Das gelte auch, wenn die Stadt Gebäude in Gebieten mit Erhaltungssatzung kaufe, sagte Fraktionschef Pretzl. Um Auszubildende für das Handwerk zu begeistern, will seine Fraktion nicht nur mehr Wohnraum für sie schaffen, sondern auch eine Kampagne starten und eine Art Dating-App für Praktika einführen.