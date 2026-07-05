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Einbruch an der Schwanthalerstraße50 Handtaschen gestohlen

Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild).
Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). Sven Hoppe/dpa

Bei einem Einbruch in ein Ladengeschäft wird Alarm ausgelöst. Die Täter flüchten vor dem Eintreffen der Polizei, lassen aber noch reichlich Beute mitgehen.

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Beim Einbruch in ein Handtaschengeschäft an der Schwanthalerstraße ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Wie die Polizei berichtet, drangen der oder die Täter gegen 2.45 Uhr gewaltsam in den Laden ein. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst. Bevor jedoch die ersten Polizeistreifen eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet und hatten aus dem Lager an die 50 Handtaschen mitgenommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich Schwanthaler-/Schiller- und Bayerstraße Verdächtiges beobachtet haben.

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