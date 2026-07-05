Beim Einbruch in ein Handtaschengeschäft an der Schwanthalerstraße ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Wie die Polizei berichtet, drangen der oder die Täter gegen 2.45 Uhr gewaltsam in den Laden ein. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst. Bevor jedoch die ersten Polizeistreifen eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet und hatten aus dem Lager an die 50 Handtaschen mitgenommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich Schwanthaler-/Schiller- und Bayerstraße Verdächtiges beobachtet haben.