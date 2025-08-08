Ihre Eltern raten Lea Valentina Limbrunner, im Leben das zu tun, wofür sie wirklich brennt. Sie kündigt ihren Job und findet ihr Glück mit einem ganz besonderen Instrument.

Von Sabine Buchwald

Dies ist eine Liebesgeschichte. Keine Romanze zwischen Menschen, auch wenn sie viel über das Menschsein und das, wonach Menschen suchen, erzählt. Also auch über Zuneigung und Hingabe. Ihren Anfang nimmt diese Geschichte im Jahr 2000. Lea Valentina Limbrunner ist damals zehn Jahre alt. Sie kann nicht wissen, dass einige hundert Kilometer von ihrem Heimatort Dingolfing entfernt zwei Berner an einem besonderen Instrument tüfteln. Ebenso wenig ahnt sie von ihrem Musikerlebnis an einer Strandpromenade in Kroatien, das sie vier Jahre später mit dieser Art Instrument haben wird. „Ein Klang, so berührend, dass ich die Augen schloss und die Zeit stehenzubleiben schien“, schreibt sie auf ihrer Website in Erinnerung an diesen speziellen Ferienmoment.