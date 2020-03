Die großen Straßen in München sollen als "Rote Routen" für den motorisierten Verkehr, die Nebenstraßen als "Blaue Routen" für Radfahrer reserviert werden. Diese Trennung sieht ein am Dienstag vorgestelltes Verkehrskonzept der Handwerkskammer München und Oberbayern vor, das die Industrie- und Handelskammer sowie der Handelsverband Bayern unterstützen. Gefordert wird darin auch, das Parken im öffentlichen Raum deutlich zu verteuern und im Zuge dessen die Gebühren für Anwohnerparkausweise von derzeit 30 Euro auf 200 Euro pro Jahr zu erhöhen.

Die Handwerkskammer verfolgt die Verkehrspolitik Stadt mit Misstrauen und will deshalb noch vor der Kommunalwahl am 15. März ein Zeichen setzen. Kammerpräsident Franz Xaver Peteranderl hat dabei die Interessen der Gewerbetreibenden im Auge, die mit ihren Fahrzeugen als Handwerker oder im Lieferverkehr unterwegs sind. Momentan sind allein 20 500 Handwerksbetriebe im Stadtgebiet gemeldet. Unter der Einschränkung des Individualverkehrs, die in München diskutiert und teils schon umgesetzt sei wie in der Fraunhoferstraße, hätten die Betriebe zu leiden, sagt Peteranderl. Die vorhandenen Flächen müssten anders verteilt und besser genutzt werden. So soll auf den "Roten Routen" der Fahrzeugverkehr auf leistungsfähigen Straßen wie der Dachauer Straße, Nymphenburger Straße, Leopold- und Ludwigstraße sowie Rosenheimer Straße gebündelt werden. Abseits der Hauptverkehrsstraßen sollen die Radwege auf "Blauen Routen" verlaufen. "Das würde auch zu einer Verkehrsberuhigung in vielen Wohngebieten führen", so Peteranderl.

Mit ihrem Vorstoß will die Kammer verhindern, dass "München innerhalb des Mittleren Rings nur noch einspurig wird, wie es verschiedene Pläne vorsehen". Es soll vermieden werden, dass Anfahrtskosten für Gewerbetreibende explodieren und infolge dessen Handwerkerleistungen unnötig teurer werden. Weil die Flächen für breite Hauptverkehrsstraßen einerseits und Radwege andererseits irgendwo herkommen müssen, sollen Parkplätze verschwinden. Das Konzept sieht vor, das Parken im öffentlichen Raum deutlich zu verteuern. Anwohner sollen für Parkausweise nicht nur mehr bezahlen, sondern erst gar keinen erhalten, wenn sie bereits über einen privaten Parkplatz verfügen. Alternativ könnten sie sich innerhalb des Mittleren Rings in privaten Parkhäusern einmieten. Nachts seien dort Tausende Plätze frei.

Die Vorschläge der Handwerkskammer sind im Rathaus zur Kenntnis genommen worden, mehr aber auch nicht. Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat betont, es sei selbstverständlich, dass die Anforderungen von Handwerk und Einzelhandel in der Planung einer Verkehrswende berücksichtigt werden sollten. Dann stellt Verena Dietl aber klar: "Was wir nicht wollen, ist, verschiedene Verkehrsmittel gegeneinander auszuspielen. Es muss als Gesamtkonzept funktionieren."