Die deutsche Nationalmannschaft der Männer wird ihre Vorrundenspiele bei der Handballweltmeisterschaft 2027 aller Voraussicht nach in München austragen. Der Stadtrat segnete einstimmig die vorläufige Bewerbung dafür ab, die von der Olympiapark GmbH bereits Anfang April eingereicht worden war. Dazu hatte sie der Deutsche Handballbund kurzfristig aufgefordert, auf Basis einer „guten Zuschlagswahrscheinlichkeit“.

Damit würde München nach der Weltmeisterschaft 2019 und der Europameisterschaft 2024 zum dritten Mal in kurzer Zeit Gastgeber für ein Handball-Großereignis. Auftritte des deutschen Männer-Teams wären im Gegensatz zu den vergangenen beiden Turnieren garantiert. Die Stadt stellt dafür gut eine Million Euro bereit. Ausgetragen würden die Partien diesmal nicht in der Olympiahalle, sondern in der neuen privaten Sporthalle im Park.