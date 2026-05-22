Die legendäre Cowboy-Szene mit Günther Maria Halmer als „Tscharlie“ hat sich eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Stadt. Wohnt in den tiefsten Schichten der Münchner Seele ein Cowboy? Auszuschließen ist das nicht.

Als das Radio vor einigen Tagen den Tod Günther Maria Halmers meldete, kam es uns vor, als wäre nicht nur dieser wunderbare Schauspieler gestorben, sondern auch noch eine zweite Person: Tscharlie. Mein Gott, der Tscharlie! Eigentlich hieß er ja Karl Häusler. Er war der immer strauchelnde und stets sich aufrappelnde Held in Helmut Dietls TV-Serie „Münchner Geschichten“, und Halmer, so schien es, spielte ihn nicht, sondern er war selbst dieser Seitengassenfilou, der im Lehel bei seiner Oma wohnte.