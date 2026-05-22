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SehnsuchtsortDer Münchner Traum vom Wilden Westen

Lesezeit: 2 Min.

Günther Maria Halmer (Mitte) als Tscharlie in Helmut Dietls Serie „Münchner Geschichten“.
Günther Maria Halmer (Mitte) als Tscharlie in Helmut Dietls Serie „Münchner Geschichten“. Intertel Television GmbH

Die legendäre Cowboy-Szene mit Günther Maria Halmer als „Tscharlie“ hat sich eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Stadt. Wohnt in den tiefsten Schichten der Münchner Seele ein Cowboy? Auszuschließen ist das nicht.

Von Wolfgang Görl

Als das Radio vor einigen Tagen den Tod Günther Maria Halmers meldete, kam es uns vor, als wäre nicht nur dieser wunderbare Schauspieler gestorben, sondern auch noch eine zweite Person: Tscharlie. Mein Gott, der Tscharlie! Eigentlich hieß er ja Karl Häusler. Er war der immer strauchelnde und stets sich aufrappelnde Held in Helmut Dietls TV-Serie „Münchner Geschichten“, und Halmer, so schien es, spielte ihn nicht, sondern er war selbst dieser Seitengassenfilou, der im Lehel bei seiner Oma wohnte.

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Nachruf
:Servus, Tscharlie

Als Hallodri in den „Münchner Geschichten“ war er Kult, in seinen Rollen als widerborstiger Charmeur ein Publikumsliebling. Jetzt ist der Schauspieler Günther Maria Halmer im Alter von 83 Jahren gestorben.

SZ PlusVon Christine Dössel

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