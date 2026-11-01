Es war Halloween , und für die Polizei hat das viel Arbeit bedeutet. Auffällig sei laut Sprecher Florian Hirschauer gewesen, dass knapp die Hälfte der 200 Einsätze im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Böllern und Feuerwerkskörpern gestanden hätten. Das ist nicht erlaubt.

35-mal ist die Polizei wegen Ruhestörungen und 30-mal wegen Sachbeschädigung gerufen worden. Mehrmals waren Beamte ausgerückt, weil größere Gruppen Ärger gemacht hatten.

Gegen 19 Uhr am Samstag haben beim Einkaufszentrum Mira im Hasenbergl etwa 50 Personen Pyrotechnik gezündet und verschiedene Gegenstände, darunter Fahrräder und E-Roller, einen U-Bahn-Abgang hinuntergeworfen. Da sich die Gruppe aggressiv verhalten hat, rückte die Polizei mit zahlreichen Kräften an. Daraufhin waren die Beteiligten davongelaufen, sodass sich die Lage beruhigte. Die Ermittlungen dauern an.

Kurz nach 21 Uhr wurde eine größere Gruppe auf einem Schulhof an der Pfeuferstraße gemeldet, auch dort ist Pyrotechnik gezündet worden. Weil sich einige Jugendliche aggressiv verhalten haben, mussten die Polizisten teils unmittelbaren Zwang anwenden. Zwei private Halloweenpartys, die aus dem Ruder gelaufen waren, hat die Polizei im Münchner Umland aufgelöst. In Unterschleißheim waren 200 Personen über soziale Medien angelockt worden. Der Vater der jungen Veranstalterin hatte daraufhin die Polizei gerufen. In Grünwald haben sich um die 100 Personen in einer Wohnung aufgehalten, dort hat die Polizei Platzverweise ausgesprochen.