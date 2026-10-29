Zum Hauptinhalt springen

SZ-Kolumne Typisch deutschDie Geister, die ich mied

Lesezeit: 3 Min.

Nicht jeder kann den vielen Ungeheuern und Gespenstern an Halloween etwas abgewinnen.
Nicht jeder kann den vielen Ungeheuern und Gespenstern an Halloween etwas abgewinnen.
Foto: Martin Schutt/dpa

Man muss Halloween nichts abgewinnen, kann es als geschmacklose Infiltrierung der Brauchtümer sehen. Lässt sich überhaupt etwas Gutes daran finden? Eine Annäherung.

Kolumne von Imaan Huseen Dinnle

SZ bei Google bevorzugen

„Eine Lüge ist zuerst Honig, später Myrrhe.“ Somalis nutzen diesen Satz als Warnhinweis an Kinder, wenn sie sich zu verstellen versuchen. Irgendwann, ja irgendwann zerbirst das Konstrukt – weil man etwas zu sein vorgab, das sich als Trugbild entpuppte.

Zur SZ-Startseite

SZ-Kolumne Typisch deutsch
:Vom verfolgten Reporter in Somalia zum SZ-Kolumnisten

Im neunten Jahr der Kolumnen-Reihe von geflüchteten Journalisten erweitert die SZ ihr Team: Imaan Huseen Dinnle aus Somalia beschäftigt sich künftig mit Eigenheiten der Münchner. Über einen, der zwei Jahre auf der Flucht war – und inzwischen ein neues Leben führt.

SZ PlusVon Korbinian Eisenberger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite