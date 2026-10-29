„Eine Lüge ist zuerst Honig, später Myrrhe.“ Somalis nutzen diesen Satz als Warnhinweis an Kinder, wenn sie sich zu verstellen versuchen. Irgendwann, ja irgendwann zerbirst das Konstrukt – weil man etwas zu sein vorgab, das sich als Trugbild entpuppte.
SZ-Kolumne Typisch deutschDie Geister, die ich mied
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Man muss Halloween nichts abgewinnen, kann es als geschmacklose Infiltrierung der Brauchtümer sehen. Lässt sich überhaupt etwas Gutes daran finden? Eine Annäherung.
Kolumne von Imaan Huseen Dinnle
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