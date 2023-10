Von Max Fluder

"Dreh endlich, du Kompetenz-Bestie!", schreit der Verwirrte durch das U-Boot. Ganz so, als hinge sein Leben davon ab. Und das tut es ja auch - zumindest seiner Logik nach. Dichter Nebel füllt die Metallröhre, das Licht ist bedrohlich rot, die Enge des U-Boots beunruhigend. Wenn man nicht gerade der arme Kerl ist, der nun an einem eisernen Rädchen drehen muss, sitzt man in der Kälte und fragt sich, was der bleiche, mit schwarzen Beulen übersäte Verwirrte noch mit einem anstellen wird.