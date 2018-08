10. August 2018, 06:44 Uhr München Hallenbäder für alle öffnen

Die CSU im Rathaus will Hallenbäder, die ausschließlich von Schulen oder Vereinen genutzt werden, auch für die Öffentlichkeit freigeben. Konkret bezieht sich die Fraktion auf neue Bäder in den großen Baugebieten wie Freiham, Freimann und der Messestadt. In einem Antrag fordert die CSU, dass die Verwaltung ein entsprechendes Konzept erarbeiten und dem Stadtrat vorlegen solle. Die Hallenbadkapazität stoße in der wachsenden Stadt bereits jetzt an Grenzen. Profitieren könnten nicht nur die Bürger, sondern auch die Stadt, erklärt die CSU: Durch die Öffnung für Privatpersonen in den Leerzeiten könnte die Stadt Geld einnehmen.