Wer entsorgt denn eine Goldmünze? So genau kann das am Samstag in Halle 2 des Abfallwirtschaftsbetriebs München ( AWM ) niemand sagen. Hier, im städtischen Kaufhaus für Gebrauchtwaren in Pasing, werden regelmäßig Sachen versteigert, die an den zwölf Münchner Wertstoffhöfen oder direkt an der Halle abgegeben werden, aber noch gut sind.

Kurz vor Weihnachten kommen dann die wirklich interessanten Gegenstände unter den Hammer. Die Münze, ein englischer Sovereign aus dem Jahr 1966 mit dem Konterfei Elisabeths II., hat jedenfalls schon einen reinen Goldwert von rund 540 Euro und ist das Highlight der Auktion, bei der 30 mehr oder minder geschmackvolle Dinge an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Der Erlös geht dieses Mal an das Hilfswerk SZ Gute Werke (ehemals SZ Adventskalender), das seit mehr als 75 Jahren Not leidende Menschen in München und dem Umland unterstützt.

An diesem Samstag tritt erstmals die neue Kommunalreferentin Jacqueline Charlier als Auktionatorin in Erscheinung. Unterstützt wird sie dabei von Halle-2-Chef Goran Djordjevic, der mit derartigen Versteigerungen viel Erfahrung hat. Und so wechseln sich die beiden immer wieder ab am Auktionstisch. Und Charlier, in Weihnachtspulli und Elfenmütze gewandet, gelingt ihr Debüt ganz gut. Als sie unter anderem Harry-Potter-Zauberstäbe versteigert, glänzt sie mit ihrem Wissen aus der Serie um den Zauberlehrling.

Etwa 50 Menschen sind zur Auktion gekommen. Goran Djordjevic erklärt anfangs die Regeln und rät eindringlich davon ab, nur zum Spaß mitzusteigern und die Preise in die Höhe zu treiben. Wer die Regeln absichtlich bricht, bekommt Hausverbot. Gesteigert wird mit einfachen Handzeichen, man darf auch „hier“ rufen, wenn man nicht gleich gesehen wird.

Die beiden Versteigernden haben die Menge aber ganz gut im Blick. So schraubt sich der Preis der sechs originalgetreuen Zauberstäbe von 30 schnell auf 180 Euro hoch. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – dann lässt Charlier, die als Kommunalreferentin auch Erste Werkleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs ist, das Hämmerchen fallen. Die Stäbe gehen an einen jungen Mann, der während der Auktion noch viele Male den Zuschlag erhalten wird. Später darauf angesprochen, will er nicht viel sagen, nur so viel: Die Sachen gehen alle nach Georgien. Er ist eigens mit einem Lieferwagen nach Pasing angereist.

Es ist erstaunlich, was so alles beim AWM abgegeben wird: Ein E-Bass der Marke B. C. Rich, der vor allem von Heavy-Metal-Musikern gespielt wird, ein iMac-Computer von Apple, eine zwei Meter lange Tisch-Kegelbahn, eine knall-orangefarbene Designer-Deckenleuchte, ein Saxofon, eine Geige und noch einiges mehr. Viele der Dinge sind neu ziemlich hochpreisig und werden zunächst zu Schnäppchenpreisen aufgerufen. Diejenigen, die sich aktiv an der Auktion beteiligen, sind aber offenkundig gut vorbereitet, kennen den jeweiligen Wert und wissen rechtzeitig, wann sie mit dem Bieten aufhören sollten.

So geht es Hammer für Hammer dahin, kein Stück bleibt übrig. Das mag auch daran liegen, dass das Halle-2-Team die Objekte eigens so ausgesucht hat, dass für jeden etwas dabei ist, wie Goran Djordjevic erklärt. Er weiß aus Erfahrung, was geht und was nicht – immerhin gibt es die Weihnachtsversteigerung seit 2006.

Sandra Seidel hat eine Vase ersteigert. (Foto: Robert Haas)

Ungewisse Erfolgsaussichten: Tobias Kerstan muss seine Lego-Bausätze erst einmal reinigen, bevor er sehen kann, ob sie komplett sind. (Foto: Robert Haas)

Von den 50 Besuchern hebt rund ein Dutzend immer wieder die Hand. Die meisten Zuschläge bekommt der Mann mit dem Lieferwagen. Er ist es auch, der Bieterin Sandra Seidel einen geschnitzten Beistelltisch wegschnappt. Bei einer Vase, gestaltet und signiert vom französischen Schauspieler Jean Marais, hat sie mehr Glück, ebenso beim Tisch-Kegelspiel. Tobias Kerstan hat bei einem Konvolut aus verschiedenen Lego-Bausätzen zugeschlagen, das insgesamt 40 Kilogramm wiegt.

Was die beiden dafür hingelegt haben, soll aus Gründen der Diskretion nicht in der Zeitung stehen. Für beide hat sich das Bieten aber gelohnt: Die Vase und das Kegelbrett bekommen beide einen Ehrenplatz, die Lego-Bausätze will Kerstan zunächst reinigen. Beim Zusammenbauen werde sich dann zeigen, ob sie überhaupt vollständig seien, sagt der Sammler.

Zum Schluss kommt die Münze mit der geheimnisvollen Provenienz: Für 400 Euro aufgerufen, schnellt der Preis des knapp acht Gramm leichten Goldstücks rapide in die Höhe. Für 980 Euro schließlich geht sie an einen neuen Eigentümer.

Insgesamt erzielt die Auktion für SZ Gute Werke einen Erlös von 5578 Euro. Die Bietenden freuen sich über das ein oder andere Schnäppchen – und auch Jacqueline Charlier, die Referentin mit der Elfenhaube, ist mit ihrer ersten Versteigerung zufrieden. „Es hat richtig Spaß gemacht“, sagt sie. Und es werde sicher nicht ihre letzte Auktion gewesen sein.