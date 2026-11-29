Von einer „sicheren Bank“, einer „Institution“, gar von einem „Stück Münchner Lebensgefühl“ ist die Rede, spricht man Stammgäste des Halali auf ihr Lieblingslokal an. Dementsprechend groß ist nun ihre Enttäuschung darüber, dass Ende des Jahres Schluss sein wird. Die Wirte Hubert Buckl und Hans Reisinger haben sich schweren Herzens dazu entschieden, ihren Pachtvertrag für das Restaurant an der Schönfeldstraße in der Maxvorstadt nicht zu verlängern.

Eine beträchtliche Mieterhöhung ab Januar sowie anstehende Sanierungsarbeiten seien für diese Entscheidung ausschlaggebend gewesen, erklärt Buckl bei einem Treffen im Halali am frühen Abend, kurz bevor sich der Gastraum füllt. Davon abgesehen sei er in einem Alter, wo er sich guten Gewissens in den Ruhestand verabschieden könne, findet der 65-jährige Wirt und Küchenchef.

Über 34 Jahre hinweg hat Buckl das Halali kulinarisch geprägt. Als er sich zu Beginn seiner Karriere bei Dallmayr zum Koch ausbilden lässt, hat er bereits eine Metzgerlehre hinter sich. Danach kocht er unter anderem in Eckart Witzigmanns Aubergine und Alfons Schuhbecks Kurhausstüberl am Waginger See, ehe er 1992 im Halali anfängt, damals noch als Angestellter in der Küche. Fünfzehn Jahre später übernahmen er und Reisinger das Lokal.

Zuletzt bestritt Buckl die Restaurantführung vor Ort alleine, da sich Reisinger infolge eines schweren Verkehrsunfalls aus dem operativen Geschäft zurückziehen musste. Zu diesem täglichen Druck komme hinzu, sagt Buckl, dass sich das Halali seit der Coronapandemie schwertue, wirtschaftlich gesund zu bleiben, auch wenn es nach wie vor stets gut besucht sei. „Die Kosten für Personal, Ware und Strom sind so extrem gestiegen, dass es einfach nicht mehr machbar ist.“

Eine höhere Pacht und zusätzliche Sanierungskosten habe er sich deshalb nicht mehr leisten können und wollen. Das Gebäude an der Ecke Schönfeld- und Hahnenstraße wurde vor rund 130 Jahren erbaut. Buckl zufolge gibt es das Restaurant im Erdgeschoss seit 1946, auch damals schon benannt nach dem Jagdruf „Halali“. Bis heute ist es für seine feinen Wildgerichte bekannt und rühmt sich einer beständig guten, gehobenen Wirtshausküche.

Doch die Räumlichkeiten sind inzwischen in die Jahre gekommen. Buckl kann sich nicht erinnern, dass zu seiner Zeit irgendetwas am Restaurant erneuert worden wäre. Zuletzt habe die städtische Bezirksinspektion einen Wasserschaden im Keller beanstandet, den das Halali als Warenlager und Weinkeller nutzt. Er sehe, so sagt Buckl, den Hausbesitzer in der Verantwortung, die Sanierungskosten zu tragen, die er als hoch einschätzt. Jener sei dazu aber nicht bereit gewesen.

„Es wäre unser Wunsch, dass es in ähnlicher Weise weitergeht.“

Das Objekt ist in Besitz der Burschenschaft „Corps Arminia“, deren Räume in den Stockwerken über dem Restaurant untergebracht sind. Von Vermieterseite heißt es auf Anfrage der SZ, die Sanierung des Kellers sei ein „nachrangiges Problem“, über das man mit dem künftigen Mieter verhandeln müsse. Generell sei es aber möglich, den Keller für wenige Tausend Euro neu zu verputzen und zu streichen.

Dann könnte der Betrieb im Erdgeschoss, das man weiterhin als Gastronomiefläche nutzen wolle, schon im Januar unter neuer Führung wieder anlaufen, erläutert der Vermieter. Es gebe mehrere Interessenten, und die nächsten Wochen würden zeigen, wer den Zuschlag bekomme. Zur kulinarischen Ausrichtung des neuen Halali sagt er: „Es wäre unser Wunsch, dass es in ähnlicher Weise weitergeht.“

Das wünscht sich auch Hubert Buckl. Er hofft, dass sich die Küche des Halali nicht allzu drastisch verändern wird, auch nicht nach oben hin. Denn obwohl er selbst in mehreren Sterne-Restaurants gearbeitet hat, strebte er fürs Halali nie einen an: „Es muss in München auch unter einem Stern etwas geben, und da sind wir eines der letzten Refugien der Stadt“, meint der Wirt.

Eine weitere Besonderheit des Halali: Anders als die meisten Münchner Wirtschaften ist es seit 2006 an keine Brauerei mehr gebunden. Mit Blick auf die Interessenten, die der SZ zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt sind, stehen die Chancen gut, dass das auch so bleibt.