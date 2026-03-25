An diesem Wochenende findet das erste Halal-Food-Festival in München statt. Veranstalter ist der Muslimrat München e.V., der sich nach eigener Aussage für die Interessen von Musliminnen und Muslimen in München einsetzen will. Organisiert wird das Event von Muslims Connect. Mitorganisator Muhammed El-Metnawi rechnet mit bis zu 10 000 Besucherinnen und Besuchern. Im Gespräch erklärt der 30-Jährige, warum das Festival erst eine Woche nach dem Ende des Ramadan stattfindet, was zum Opferfest im Mai geplant ist und wie sein Verein durchs gemeinsame Essen entgegen aller Kritik zur religiösen Verständigung beitragen will.