Ein nächtlicher Einsatz in Haidhausen endete für eine Polizeistreife in einer Kollision mit einer Straßenbahn. Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, befand sich das Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Martinshorn auf dem Weg Richtung Berg am Laim.

Die Streife wollte eine Kreuzung bei Rotlicht geradeaus überqueren. Zeitgleich passierte eine Straßenbahn der Linie 25 den Bereich. Trotz einer Schnellbremsung ließ sich die Kollision zwischen dem Polizeifahrzeug und der Tram nicht mehr verhindern.

Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Polizeiwagen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst entfernt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Franziskanerstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.