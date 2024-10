Im Üblacker-Häusl in Haidhausen ist von diesem Mittwoch an eine neue Ausstellung zu sehen. Der Münchner Künstler Lukas Frese zeigt dort Werke unter dem Titel „The City and the Night“ – was zur ungewissen Zukunft dieses einzigartigen Kulturorts passt. Denn zum einen ist der Verein Freunde Haidhausens, der das Üblacker-Häusl betreut, aktuell nicht gut zu sprechen auf die „city“, also die Stadt. Zum anderen drohen dem früheren Herbergsanwesen, das zu den beliebtesten Fotomotiven im Viertel gehört, im übertragenen Sinne dunkle Zeiten. So fürchten die Freunde Haidhausens, dass das Üblacker-Häusl in seiner jetzigen Form bald Geschichte sein könnte. Oder wie es Vizevorsitzender Roland Rausch mit Blick auf die Frese-Schau sagt: „Wir hoffen, dass das nicht unsere letzte Ausstellung ist.“