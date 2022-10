Ein Unbekannter klopft am Orleansplatz bei einem Mann an die Autoscheibe - am Ende fehlt ein Rucksack mit viel Geld.

Zwei Trickdiebe haben in Haidhausen knapp 40 000 Euro erbeutet. Laut Polizei saß am Freitag gegen elf Uhr ein Münchner in seinem am Orleansplatz abgestellten Auto, unweit der Ecke zur Orleansstraße. Ein Unbekannter klopfte an die Autoscheibe und machte auf mehrere auf dem Boden liegende Fünf-Euro-Scheine aufmerksam.

Ob tatsächlich Geld auf der Straße lag, ist unklar. Jedenfalls war der Fahrer durch den Hinweis abgelenkt, was ein zweiter Unbekannter ausnutzte. Er öffnete die Beifahrertür und nahm einen Rucksack an sich. Der war auf dem Beifahrersitz gestanden, in ihm befanden sich knapp 40 000 Euro in bar. Das Geld hatte der Münchner kurz zuvor in einer Bank abgehoben.

Dass der Rucksack fehlte, bemerkte der Bestohlene erst kurz, nachdem er losgefahren war, weil die Beifahrertür nicht richtig geschlossen war. Einer der Täter wird auf 50 Jahre geschätzt, er soll etwa 1,70 Meter groß, kräftig und von südländischem Aussehen sein. Hinweise unter 089/2910-0.