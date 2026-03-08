Man spürt es gleich, wenn man reinkommt: Im Preysinggarten weht ein neuer Wind. Es sind nicht nur die frisch gestrichene Holzvertäfelung und die Säule in der Mitte des Raums, die blau-weißen Tischdecken oder die schwarzen Wandlampen, die Architekt Albert Weinzierl eigens aus Spanien hat einfliegen lassen. Es ist in erster Linie das junge Team um Geschäftsführer Francisco Corcoba, 39, und Restaurantleiter und Küchenchef Julian Plochberger, 28, dem man bereits wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung anmerkt, dass es kaum noch erwarten kann, bald richtig loszulegen.

An diesem Dienstag, 10. März, ist es dann endlich so weit: Nachdem der langjährige Wirt Konstantinos Papadakis im Spätsommer des vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet hatte, öffnet das Haidhauser Traditionshaus unter der neuen Führung des Münchner Gastronomieunternehmens Kull & Weinzierl seine Türen wieder. Der Preysinggarten reiht sich damit ein in ein umfassendes Gastro-Unternehmen das sich bislang jedoch auf die Innenstadt beschränkt hat: Rudi Kull und Albert Weinzierl betreiben in München bereits die Bar Centrale, die Grapes Weinbar, die Riva Bar, das Restaurant Brenner und das Bistro Buffet Kull.

In Letzterem haben sich auch Corcoba, Plochberger und dessen Stellvertreterin Luisa Schill, 26, kennengelernt. Der Preysinggarten ist für alle drei nun die Möglichkeit, weiter in ihren Rollen zu wachsen. Sowohl für Corcoba als auch Plochberger war schon länger klar: Sie haben Lust auf einen eigenen Laden. Mit Kull & Weinzierl im Rücken haben sie jetzt die Chance, genau das auszuprobieren – ohne dabei selbst ins Risiko zu gehen.

Und so haben sie sich getraut, aus dem Wirtshaus ein „mediterran-spanisch interpretiertes Restaurant“ zu machen, wie sie es in einer Pressemitteilung beschreiben. Statt Schweinebraten und Schnitzel wird es fortan gegrillte Gambas, Pimientos de Padrón und „Reisgerichte im Paella-Style“ geben. Geschäftsführer Corcoba, selbst gebürtiger Spanier, will damit zeigen, dass sein Heimatland mehr kann als Tapas; Küchenchef Plochberger geht es darum, „produktbezogen“ zu arbeiten. Was das bedeutet? Ähnlich wie zuvor schon im Buffett Kull will der junge Österreicher, der im Wiener Ritz-Carlton gelernt hat, qualitativ hochwertige Zutaten auf den Teller bringen, ganz ohne viel „Chichi“. Tatsächlich wird beim Anrichten auf Deko weitestgehend verzichtet, nicht soll vom Wesentlichen ablenken: dem Geschmack guter Zutaten.

Inspiration fanden Plochberger und das Team auf Reisen nach Ibiza, Valencia und Barcelona. Man wolle, fasst es Plochberger zusammen, „Urlaubsfeeling nach Haidhausen bringen“. Gleichwohl, auch das betont Corcoba, wolle man den Preysinggarten als Institution im Viertel erhalten. Nicht nur durch die Holzstühle, die noch die vom Vorgänger sind, sondern vor allem dadurch, dass sich auch der neue Preysinggarten als ein Ort für die Menschen in der Nachbarschaft versteht. Auch deshalb wird es am Wochenende sowie an den Feiertagen einen All-day-Brunch geben. Das ist nicht typisch spanisch, weil man im Süden den Tag meist nicht mit Eggs Benedict, sondern eher nur einem Espresso startet, aber gerade die vielen Familien im Viertel kämen vielleicht lieber tagsüber als abends, meint Corcoba. Damit die Erwachsenen trotzdem in Ruhe genießen können, gibt es eigene Malbücher, in denen die Kleinsten Paella ausmalen können.

Die Einrichtung mutet durch blau-weiße Tischdenken und Polster ein wenig maritim an, die Stühle sind aber noch die aus dem alten Preysinggarten. Johannes Simon

Geschäftsführer Francisco Corcoba, die stellvertretende Betriebsleiterin Luisa Schill und Betriebsleiter und Küchenchef Julian Plochberger (von links) teilen sich als Team die Führung des Preysinggartens. Johannes Simon

Bei den Gerichten, wie etwa den gegrillten Gambas, liegt der Fokus auf den einzelnen Zutaten, keine unnötige Deko soll vom Wesentlichen ablenken. Johannes Simon

Wer gleich in der Früh kommt, der mag vielleicht mit einem Pan tumaca, geriebener Tomate auf geröstetem Sauerteigbrot, oder einer spanischen Tortilla getoppt mit etwas Blattspinat starten. Für alle, die eher gegen Mittag kommen, stehen – gerne immer zum Teilen – schon tagsüber Dinge wie Tatar oder Frito Marinero auf der Karte. Eben jene knusprig gebratene Meeresfrüchte mit Fenchel und Artischockenspalten, dazu eine hausgemachte und recht milde Aioli sind dabei Plochbergers ganz persönliche Empfehlung. Mit 27,50 Euro zählen die noch zu den günstigeren Hauptgerichten.

Neben der Speisekarte haben sie auch lange an der Weinkarte getüfelt, vor allem Sommelier Corcoba. Der hat seine Liebe zum Wein – vor allem Burgunder – zwar erst in Deutschland entdeckt, die verschenkten Jahre kompensiert er allerdings mit Begeisterung. Bedenkt man dann, dass er im Buffet Kull mittlerweile rund 700 Weine auf die Karte gesetzt hat, muten die 200, die im Preysinggarten auf der Karte stehen, fast minimalistisch an. Zumal, wenn man bedenkt, dass Corcobas Credo lautet: „Was man nicht anbietet, das kann man auch nicht verkaufen.“ Darum, möglichst teure Flaschen an die Gäste zu bringen, gehe es ihm dabei aber nicht, betont der 39-Jährige – vielmehr wolle er sie überraschen mit Tropfen, die sie anderswo so nicht bekommen. Allein auf spanische Weine beschränkt er sich dabei ganz bewusst nicht.

Im Bahnhofsviertel : München hat ein neues Wirtshaus Fünf Monate lang wurde im Deutschen Theater umgebaut: Nun hat dort ein Hofbräu eröffnet. Es soll die Tradition der Wirtshäuser pflegen – aber in manchen Punkten auch mit ihr brechen. Von Jacqueline Lang ...

So ein Gläschen Wein, das sollen sich Gäste des Preysinggartens immer auch ganz ungezwungen an der eigens dafür verbreiterten Bar aus weißem Marmor genehmigen können. Ganz bewusst kann man die acht Plätze dort nicht reservieren; Walk-ins only, lautet das Motto. Auch sonst ist den neuen Betreibern wichtig, dass sich die Gäste wohlfühlen: Der Service ist professionell, aber nicht allzu steif. Apropos Service: Vom Team des ehemaligen Presinggartens – 37 Angestellte waren es an der Zahl – haben sie letztlich nur drei übernommen. Corcoba erklärt das damit, dass der einstige Wirt Papadakis primär mit Aushilfen gearbeitet habe. Ihm aber sei ein festes Team wichtig, schon allein der Qualität wegen.

Am Wochenende hat jenes Team sich also nun warmgelaufen und Freunde des Hauses zum Probieren eingeladen, pünktlich zur Eröffnung an diesem Dienstag soll schließlich jeder Handgriff sitzen, keine Prise Salz zu viel in einem Gericht landen. Und den neugierigen Blicken durch die Fenster nach zu urteilen, sind auch die Menschen im Viertel schon ganz gespannt, was sie da erwartet, im neuen Preysinggarten.

Preysinggarten, Preysingstraße 69, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 17 bis 0 Uhr, samstags und sonntags sowie an Feiertagen gibt es außerdem von 11 bis 17 Uhr einen All-Day-Brunch.