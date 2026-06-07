Ein 22-jähriger Münchner ist in der Nacht auf Samstag mit einem Leihwagen in Au-Haidhausen von der Straße abgekommen und hat sich bei der Kollision mit einem Baum leichte Verletzungen zugezogen. Brisant an diesem Unfall ist die Tatsache, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt – und unter Drogen stand.

Gegen 0.35 Uhr fuhr er auf der Rablstraße und verlor an der Kreuzung zur Hochstraße die Kontrolle über den geliehenen Tesla, in dem sich drei weitere Insassen befanden. Im Anschluss fuhr er über den Gehweg, rutschte in die Böschung und prallte dann gegen den Baum. Zum Unfallzeitpunkt regnete es; die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer aber auch zu schnell unterwegs war.

Die drei Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt – der 22-jährige Fahrer wurde von Rettungskräften ambulant behandelt.

Bei dem Unfall entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Wie der 22-Jährige ohne Führerschein überhaupt ein Auto mieten konnte, werde derzeit noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Es sei aber wahrscheinlich, dass der Wagen mit dem Führerschein einer Bekannten des Unfallverursachers ausgeliehen worden war. Diese werde noch als Zeugin befragt, so ein Polizeisprecher.