Als die 29-Jährige nachts in ihre Wohnung gehen will, wird sie plötzlich von einem Mann und einer Frau attackiert und verletzt.

Aus dem Nichts haben am Sonntag um 3.40 Uhr eine Frau und ein Mann eine 29-jährige Münchnerin in Haidhausen angegriffen und verletzt. Die Frau wollte nach Angaben der Polizei gerade in ihre Wohnung an der Einsteinstraße gehen, als sie im Durchgang zur Eingangstüre auf die ihr Unbekannten traf, die sie unvermittelt attackierten. Als zwei Personen gekommen seien, hätten sie von der Frau abgelassen, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.

Die mutmaßliche Angreiferin wird als 1,80 Meter groß, kräftig, mit langen blonden Haaren und als zirka 25 Jahre alt beschrieben. Der Mann soll 1,70 Meter groß und zirka 35 Jahre alt gewesen sein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 089/29 10-0.