Wer sich an den Foodtrend von 2016 erinnert, kennt Açaí vielleicht noch als fruchtiges Püree in einer Schüssel, garniert mit Obst und Müsli . Inzwischen ist die „Superfrucht“ aus Brasilien zurück, aber in abgewandelter Form. Besonders bei jungen Fans ist das „Palmz Café“ am Max-Weber-Platz in Haidhausen beliebt, an manchen Tagen stehen zig Menschen Schlange.

Wer den Laden betritt, sieht hinter der Theke mehrere junge Mitarbeiterinnen, die gefrorene lila Creme, Früchte, Granola und weitere Zutaten in transparente Becher schichten. Das Ergebnis ist nicht mehr die klassische Bowl von früher, sondern ein Dessert im hohen Glas, das sich auch gut mitnehmen lässt. Zwischen die Açaí-Creme kommen etwa Granola, Chiapudding und Erdnussbutter. Möglich ist auch Kondensmilch, wie sie in Brasilien, dem Herkunftsland der Beere, gern dazugegeben wird. Obendrauf krönen Bananen, Erdbeeren, Goji-Beeren, Kokosraspeln oder Lotuskeksbrösel. Wer nicht selbst mischen möchte, wählt eine von mehreren fertigen Kombinationen. Die kleine Portion gibt es ab 9,90 Euro, die große ab 13,90 Euro, macht aber richtig satt.

Doch was ist diesmal anders?

Das erklärt der Betreiber Marc Adler mit einem Blick auf die Zutaten. Er betreibt das Palmz zusammen mit Delia Ferrari. Früher wurde das Gericht gern mal angereichert, etwa mit Banane in der Masse. Adler hält davon nichts: „Eine Banane gehört nicht in die pure Açaí-Masse.“ Für die eigene Rezeptur importieren die Betreiber die Frucht deshalb bereits als Püree aus Brasilien. Im Laden entsteht daraus zusammen mit Agavendicksaft in einer Eismaschine eine Art Sorbet zum Löffeln.

Warme Holztöne, warmes Licht: die Einrichtung im Palmz. Foto: Stephan Rumpf

Geschmacklich überrascht die Creme. Wer bei der kräftig violetten Farbe einen süßen Waldbeerenmix erwartet, ist zunächst irritiert. Sie schmeckt eher erdig und mild statt sauer und beerig, ein wenig erinnert sie sogar an Oliven. Adler erklärt sich den wiedergekehrten Trend damit, dass die heutige Variante näher am Original aus Brasilien sei – und es den Menschen einfach munde.

Das Konzept richte sich nicht nur an junge Kunden, auch Geschäftsleute und Mütter mit Kindern würden vorbeischauen, so Adler. Dennoch fallen beim Besuch vor allem zu Schulschlusszeiten besonders viele junge Menschen auf, und auch die Mitarbeitenden sind jung. In diesem Alter würden viele über Social Media den neuen, alten Trend entdecken – und so auch den Laden, sagt Adler. Manche würden sogar aus Nürnberg anreisen, nur um eine der Bowls zu probieren. Die Nachfrage lasse selbst bei den aktuell niedrigen Temperaturen kaum nach, was Adler selbst ein wenig wundert. Rund 1000 Açaí-Kreationen gehen laut dem 33-Jährigen täglich über die Theke.

Wer bei frostiger Temperatur oder vor allem morgens lieber trotzdem lieber etwas Warmes essen möchte, findet im Palmz Porridge, der ebenfalls im Glas oder Becher geschichtet wird.

Trend an Trend: Chia-Pudding zwischen Porridge und Granola. Foto: Stephan Rumpf

Überzeugend ist die „Porridge-Bowl“, bei der Porridge mit Chia-Pudding, Apfelmus, Erdnussbutter, Proteinpulver und weiteren Geschmacksvarianten geschichtet und mit Obst, Nutella, oder Kokoschips getoppt wird (S: 7,90 Euro, M: 9,90 Euro, L: 11,90 Euro). Dazu gibt es Kaffee oder – wie würde man es anders für diesen Trendladen erwarten – Matcha (4,60 Euro).

Açaí und Porridge sind aber längst kein reines Frühstück mehr: Das Palmz hat bis in den Abend geöffnet, und bis dahin können die Bowls bestellt werden. Neben der Filiale am Max-Weber-Platz gibt es seit August einen weiteren Standort in der Theresienstraße. Im Westend soll im Februar 2027 eine dritte Filiale folgen.

Palmz, Max-Weber-Platz 11, 81675 München, geöffnet Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag 9.30 bis 20 Uhr.