Die Gebrauchtwagenhändler sind schon eine ganze Weile weg. Der Erdboden ist für die ersten Bauarbeiten vorbereitet. Und ja, der Weiße-Rose-Zaun ist großteils entfernt. Es sieht also ganz so aus, als könnte es bald losgehen mit dem Bau eines neuen Quartiers an der Orleansstraße in Haidhausen, ganz nah am Münchner Ostbahnhof.
„Orleanshöfe“ in HaidhausenEin Erinnerungsort und viele neue Wohnungen
Lesezeit: 3 Min.
Wenn der Planungsausschuss an diesem Mittwoch grünes Licht gibt, könnte es bald losgehen mit dem Bau der „Orleanshöfe“. In einem ersten Schritt sollen Gewerbeflächen sowie rund 250 Wohnungen entstehen. Für den Fall, das für die 76 Sozialbauwohnungen die Fördermittel nicht ausreichen, ist die Stadt vorbereitet.
Von Sebastian Krass
Mieten in München:Ausgerechnet die Wohnungen, die am dringendsten gebraucht werden, bleiben auf der Strecke
Weil Zuschüsse des Freistaats fehlen, steht der Bau Tausender Sozialwohnungen auf der Kippe. Nun sucht die Stadt selbst nach neuen Wegen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Lesen Sie mehr zum Thema