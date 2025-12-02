Die Gebrauchtwagenhändler sind schon eine ganze Weile weg. Der Erdboden ist für die ersten Bauarbeiten vorbereitet. Und ja, der Weiße-Rose-Zaun ist großteils entfernt. Es sieht also ganz so aus, als könnte es bald losgehen mit dem Bau eines neuen Quartiers an der Orleansstraße in Haidhausen, ganz nah am Münchner Ostbahnhof.