Mit Portugals Küche ist es paradox: Kein Land hat die Kulinarik und den Geschmack dieser Welt mehr beeinflusst, erst portugiesische Seefahrer und Händler brachten Chili nach Asien, Knoblauch, Kartoffeln und Tomaten nach Indien, die Orangenmarmelade nach Großbritannien und feinste Gewürze in nahezu jedes Land Europas. Doch auf die Küche Portugals hatte all die Herrlichkeit erstaunlich wenig Einfluss, auch weil das Land am Südwestzipfel des Kontinents nach Ende des kurzen goldenen Handelszeitalters schnell verarmte.

Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass selbst jenen, die Portugal als Reiseziel lieben, oft wenig dazu einfällt, was eine gute portugiesische Küche ausmacht: Fisch vom Grill, Portwein, Vinho Verde, die Puddingtörtchen Pastéis de Nata – selbst die Interessierten nennen selten mehr als ein paar Stichworte. Mögen Italien, Frankreich oder Spanien laut ihre Spezialitäten anpreisen, Portugals Küche taugt weniger zur Marktschreierei, sie ist bis heute eher leise, bescheiden, produktfokussiert und bodenständig geblieben: Eintöpfe, Bohnen, Fisch und Meeresfrüchte. Kräftige Aromen, milde Gewürze.

Wie gut das auf dem Teller funktioniert, zeigt ausgerechnet ein kleines Restaurant im ja doch ziemlich Atlantik-fernen Haidhausen. Wenn das Dona Linda mit kaum 20 Plätzen am östlichen Ende der Kirchenstraße etwas Besonderes ist, liegt das aber auch an seinen Inhabern Lucinda Sampaio („Dona Linda“) und Alberto Moreira, die hier alles allein machen. Mit dem Anspruch, dass der Abend für jeden Gast „unvergesslich“ wird, wie es auf der Webseite heißt.

Um gleich mal etwas weiter zu spoilern: Dieses Versprechen wurde bei beiden unserer Besuche eingelöst. Durch den persönlichen, aber eben nie übertriebenen Service von Sampaio. Und durch Moreiras im besten Sinne bodenständige Küche, die ihre Feinheit der guten Produktqualität und der sorgfältigen, ja liebevollen Zubereitung verdankt. Kein Gericht, das uns nicht gefallen hätte. Keine einzige prätentiöse Geste. Keine anstrengenden Verkäufe. Faire Rechnung. Das ist erholsam. Und leider immer seltener in der Gastronomie.

Das komplette Team: Alberto Moreira kocht, Lucinda Sampaio („Dona Linda“) schmeißt den Service. Foto: Stephan Rumpf

Allerdings: Sich einen Tisch hier zu sichern, ist nicht ganz problemlos, und mit diesem Text wird das wohl nicht einfacher. Reservieren ist nur telefonisch möglich, eine Sprachbox gibt es nicht. Und wenn man dann wochentags Punkt 18 Uhr anfragt, kann die Platzlage bis Samstag bereits eng sein, die Nachbarn sind hier offenbar schnell, recht haben sie. Wobei die Mühe, die sich Lucinda Sampaio jedes Mal gab, doch noch eine Möglichkeit zu finden, berührend war.

Das Lokal ist auf unaufgeregte Art gemütlich. Schlichte Holztische, Kunstlederbänke, eine Ziegelwand mit Fischernetzen, viele Bilder, eine kleine Bar, warmes Licht. Und die Karte ist mit gut 25 Positionen für ein so kleines Restaurant doch überraschend groß. Interessante Fischgerichte dominieren, aber auch Steak, Reispfannen und rustikale Eintöpfe sind dabei. Vegetarier werden allerdings mit der Küche nachverhandeln müssen.

Maximal 20 Plätze hat der Gastraum im Dona Linda. Foto: Stephan Rumpf

Dafür machten schon die Fischvorspeisen Spaß, und weil wir – zu viert – uns nicht recht entscheiden konnten, fragte Lucinda Sampaio nach unseren Vorlieben und schlug pragmatisch vor, etwas kleinere Portionen, aber dafür von allem etwas und zum Teilen zu bringen: Zurück kam sie mit einem Thunfischtatar von fantastischer Qualität zu gereifter Avocado und einem Soja-Sesam-Dip (als volle Portion 19 Euro). Die Riesengarnelen (groß: 19 Euro), sonst nicht auf unserer Favoritenliste, zählten zu den besten Tellern des Abends. Auf den Punkt gegrillt, wurden sie in einer herrlich abgeschmeckten Butter-Paprika-Soße mit viel Knoblauch und feiner Schärfe serviert, für die wir Brot nachbestellten, um keinen Tropfen zu verschwenden.

Extrem knusprig und angenehm wenig fettig waren die drei Sorten Kroketten, Fleisch- und Garnelenfüllung schmeckten gut, wurden aber vom fluffigen Stockfischmus noch übertroffen. Der intensive bis strenge, weil durch Salz haltbar gemachte Kabeljau war hier elegant abgefedert. Überhaupt versteht sich diese Küche darauf, ihren Gästen Zutaten schmackhaft zu machen, die als immer schwerer vermittelbar gelten, Innereien etwa. Die geschmorten Hühnermägen hier sind ebenfalls eine höchst empfehlenswerte Vorspeise: zart, mild, nussig, mit ganz leichtem Biss und serviert in einer hocharomatischen Bier-Tomaten-Soße (15 Euro).

Überhaupt die Soßen. Der Sud zum traditionell fast suppig servierten Meeresfrüchte-Reis (mit Garnelen, Oktopus, Venus- und Miesmuscheln sowie Gemüse, 45 Euro für zwei Personen) schmeckte herrlich intensiv. Das Thunfischsteak, außen kross und innen roh, wurde begleitet von einem ätherischen Zwiebel-Paprika-Jus mit viel Petersilie zu Babykartoffeln und Stängelkohl (29 Euro). Die knackigen, zartbitteren Kohlsprossen liegen in Nordportugal als Grelos (in Italien als Cime die Rapa bekannt) häufig auf dem Teller und sind eine spannendere Alternative zu Brokkoli. Sie kamen auch zum perfekt knusprig gebratenen, zarten Oktopus, der auf mildem Bete-Kartoffel-Püree zu Kräuteröl und gepickelten Zwiebeln angerichtet wurde (29).

Gegrillter Oktopus auf Bete-Kartofel-Püree. Foto: Stephan Rumpf

Fast schon eine Sehenswürdigkeit dann das wohl größte Surf-’n’-Turf-Gericht der Stadt, ein hängender Spieß mit drei Mini-Steaks und drei Riesengarnelen zu Pommes mit süßsauer-rauchiger Barbecue-Soße (29).

Steakspieß mit Riesengarnelen. Foto: Stephan Rumpf

Unter den Hauptgängen am besten gefallen hat uns trotzdem das Stockfisch-Gratin. Eingehegt durch zuckrige Kirschtomaten, Sahne und zarte Kartoffelscheiben, schmeckt Portugals Signature-Fisch hier fast schon aufregend aromatisch, das Ganze mit Koriander abgerundet und mit Brotwürfeln kross überbacken, dazu als Ruhepol ein schlichter Tomatensalat mit Zwiebeln und schwarzen Oliven, wunderbar (28 Euro).

Das Prinzip dieses Kochs hat Allgemeingültigkeit: Durch Handwerk, Hingabe und gute Zutaten vermeintlich einfache Gerichte auf ein hohes Level heben. Damit wäre dann auch gute portugiesische Küche gleich definiert.

Stockfisch-Gratin mit Tomatensalat. Foto: Stephan Rumpf

Zu meckern gab es nichts. Es sei denn, man möchte sich unbedingt an den Rote-Bete-Scheiben abarbeiten, die als Teller-Deko dienten und auf vorgekochte Packerl schließen ließen. Oder am italienischen Crowdpleaser Burrata, die mit gerösteten Pinienkernen und Pesto kam und völlig in Ordnung ging, aber auf dieser Speisenkarte wie ein unnötiger Fremdkörper wirkte.

Alles andere: „unvergesslich“. Auch die interessante und fair bepreiste portugiesische Weinkarte. Ebenso die Desserts. Eine Empfehlung ist der schlichte Orangen-Flan in tiefdunkler Karamellsoße (9 Euro).

Auch die Nachspeisen, hier der Orangen-Flan, sind gut. Foto: Stephan Rumpf

Portugiesische Spitzenköche sind übrigens gerade dabei, sich auf das reiche kulinarische Erbe des Entdeckerzeitalters zu besinnen und Teile davon zu reimportieren. Das mag spannend sein. Es war aber gerade die raffinierte Bescheidenheit, die uns im Dona Linda so gut gefallen hat.

Dona Linda, Kirchenstraße 90, aktuelle Öffnungszeiten siehe Homepage, Telefon: 089/350958, Reservierungen werden nur telefonisch oder im Restaurant selbst entgegengenommen