Von der Toilette in die Haftzelle

Einsatz in Haidhausen

Mehr als zwei Stunden hat sich ein ungebetener Gast in der Toilettenkabine eines Haidhauser Hotels verschanzt. Versuchen des Personals, ihn zum Gehen zu bewegen, widersetzte er sich laut Polizei, indem er mit einer Metallkette nach den Mitarbeitern schlug. Als ein Beamter der herbeigerufenen Polizei von oben in die Kabine sah, habe der Mann mit der Kette auch nach ihm geschlagen. Getroffen habe er ihn aber ebenso wie die Angestellten nicht. Schließlich wurde die Tür von außen geöffnet. Da der 57-Jährige laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er wegen der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.