Vier Anlieger sind mit ihrem Eilantrag gegen die testweise Fußgängerzone in der Weißenburger Straße in Haidhausen vor Gericht gescheitert. Das Verwaltungsgericht habe den Antrag gegen die Umgestaltung am Montag abgelehnt, teilte ein Gerichtssprecher mit. Wie die Stadt mitteilte, bleibt die Fußgängerzone daher bestehen und die einjährige Testphase läuft weiter. Voraussichtlich werde die Klage laut Verwaltungsgericht auch im Hauptsacheverfahren erfolglos bleiben. Die Kammer argumentierte, dass das öffentliche Wohl die Interessen der Antragsteller überwiege. Die Anlieger hätten vor allem künftige Lärmbelastung und infolge von fehlenden Parkplätzen die Existenzgefährdung von Geschäften und Praxen angeführt.