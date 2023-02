E-Porsche geht in Flammen auf

Feuerwehreinsatz in Haidhausen

Das Fahrzeug hing gerade an einer Ladestation, als es Feuer fing. Die Polizei hält einen technischen Defekt für wahrscheinlich.

Ein E-Porsche ist am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in Haidhausen komplett ausgebrannt. Die Flammen seien schnell gelöscht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Das Fahrzeug habe einen Totalschaden erlitten. Zudem habe die Hitze Sprünge in den Scheiben eines Gebäudes verursacht.

Nach Auskunft der Polizei befand sich das etwa 100 000 Euro teure Fahrzeug an einer Ladesäule. Die Beamten gehen derzeit von einem technischen Defekt entweder an der Strom-Ladestation oder am Wagen aus.