Wer beim Café Reichshof an vergangene Zeiten denkt, liegt richtig, zumindest zum Teil: Schon 1897 gab es in dem Gebäude am Bordeauxplatz ein Kaffeehaus. Dort soll sich der Komiker Karl Valentin zum Billardspielen getroffen haben. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude beschädigt, das Erdgeschoss blieb aber weitgehend erhalten. Der historische Charme ist bis heute spürbar, die Speisekarte aber stammt aus der Gegenwart.

Darauf stehen etwa ein Omelett mit Räucherlachs und Schnittlauch (19,90 Euro) oder pochierte Eier auf einem Avocado-Frischkäse-Smash mit Trüffel-Hollandaise (19,80 Euro). Wer es vegan mag, greift zum Sauerteigbrot. Das gibt es entweder mit Guacamole und geräuchertem Tofu (17,90 Euro) oder mit Hummus und geschmortem Ofengemüse (16,90 Euro).

Auch die große Auswahl an belgischen Waffeln macht die Entscheidung nicht einfacher: Die Waffeln gibt es herzhaft mit Burrata (21,90 Euro) oder Ziegenfrischkäse (16,90 Euro), aber auch süß mit Erdbeeren oder Pistazienmus (15,90 Euro), wobei letzteres gerne etwas mehr sein dürfte. Ganz generell ist die Auswahl auf der Karte so groß, dass am Ende jeder und jede fündig werden dürfte.

Für Betreiber Hristo Hristov ist vor allem wichtig, Gerichte anzubieten, die möglichst viele Gäste ansprechen. „Es soll kein Trendlokal nur für 20-Jährige sein, aber auch kein Oma-Café. Jeder soll sich hier wohlfühlen“, sagt er. Und genau das scheint im Reichshof gut zu funktionieren: Das Publikum ist bunt gemischt. Eine Gruppe Frauen trinkt Limonade, neben ihnen lehnen Yoga-Matten an der Wand. Zwei Männer trinken schwarzen Kaffee und lesen Zeitung, daneben eine junge Frau, die sich den French Toast mit Mascarpone und Beerenragout (16,80 Euro) bestellt.

Das Café Reichshof setzt auf kreative Eierspeisen: Die „Emerald Eggs“ sind pochierte Eier auf Auberginen-Feta-Creme und Chili-Öl. Johannes Simon

Hristo Hristov kommt aus Bulgarien und betreibt das Café seit vergangenem Jahr. Johannes Simon

Das French Toast wird mit Zimt-Puderzucker, Mascarpone, Beerenragout und Pistaziencreme serviert. Johannes Simon

Hristov hat das Café im vergangenen Jahr übernommen und im März letzten Jahres eröffnet. Zehn Jahre lang arbeitete der 39-Jährige im Stadtcafé, erst als Koch, dann im Service, später als Betriebsleiter. Nach der Schließung des Stadtcafés ergab sich für ihn die Gelegenheit, das Café Reichshof zu übernehmen. Er wollte an die Geschichte des Hauses anknüpfen, weswegen er den Namen des Cafés behalten hat. Bei den Gerichten ist ihm neben modernen Speisen die Qualität der Produkte wichtig: Mindestens 95 Prozent der Produkte seien deshalb Bio.

Am Ende macht aber vor allem das Serviceteam macht den Aufenthalt so angenehm: Niemand drängt schnell aufzustehen, den Platz freizugeben oder sofort noch etwas nachzubestellen. Selbst wenn sich die Tische füllen, bleibt das Team freundlich und entspannt, die Bestellungen kommen zügig an den Tisch. Auch Hristov selbst arbeitet mit, mal steht er hinter der Bar, mal springt er im Service ein, und manchmal ratscht er auch einfach mit den Gästen.

Günstig ist ein Besuch im Café Reichshof zwar sicherlich nicht, dafür bekommt man gutes Essen in Bio-Qualität und etwas, das anderswo vielleicht oft fehlt: Zeit.

Café Reichshof, Wörthstraße 17, Öffnungszeiten: Montag 8 bis 18 Uhr, Dienstag bis Samstag 8 bis 21 Uhr, Sonntag und an Feiertagen 8 bis 17 Uhr