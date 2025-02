An einem Wochenende in München ohne Reservierung frühstücken gehen – das ist hungrig jedenfalls nicht zu empfehlen. Wer im Café LottiEck, das keine Reservierungen annimmt, einkehren möchte, muss sich auf dieses Wagnis einlassen. Und es lohnt sich: Der helle Gastraum, in dem insgesamt 14 Personen Platz finden, strahlt eine Ruhe und Gemütlichkeit aus, die sich ideal ins Haidhausener Stadtbild fügen: An der ruhigen Straße mit Kopfsteinpflaster hat das Viertel fast ein wenig Dorf-Charakter.