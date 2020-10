In der Nacht geht ein Zimmer im Salesianum in Haidhausen in Flammen auf. Die Feuerwehr räumt das Gebäude. Erst vor drei Tagen gab es dort ein Feuer.

Nächtlicher Großeinsatz in Haidhausen: Weil ein Zimmer brannte, ist in den frühen Morgenstunden das Salesianum-Jugendwohnheim geräumt worden. 300 Jugendliche wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher berichtete. Der Brand ist gelöscht, aber wer von den Bewohnern in sein Zimmer zurückkehren kann, wird derzeit untersucht. Größer zu Schaden sei niemand gekommen.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben gegen zwei Uhr in der Nacht alarmiert worden. In dem Jugendwohnheim stand ein Zimmer im dritten Stock in Flammen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, schlugen diese "meterhoch" aus zwei Fenstern, wie der Sprecher sagte. Man habe aber verhindern können, dass sie aufs Dach übergriffen. Der Brand sei relativ bald gelöscht gewesen und habe sich am Ende auf das Appartement beschränkt, in dem er ausgebrochen war.

Durch das Feuer sei niemand verletzt worden, sagte der Sprecher. Drei Personen seien aber bei der Evakuierung des Gebäudes leicht verletzt worden, etwa weil sie hingefallen seien. 300 Menschen habe man in Sicherheit bringen müssen, teils seien sie in die benachbarte Mensa gebracht worden. Nun prüfe ein Experte, ob das Haus statisch stabil sei. Auch habe sich Rauch und Brandgeruch im Gebäude verteilt, so dass unklar sei, welche Teile weiter bewohnbar seien.

Zur Brandursache habe die Feuerwehr nichts feststellen können, da ermittle nun die Polizei. Erst in der Nacht auf Dienstag war die Feuerwehr zum Salesianum gerufen worden, nachdem ein Papierkorb in einer Toilette in Brand geraten war. Verletzt worden war dabei niemand: Zwei Jugendliche hatten die Flammen bemerkt und einen Handfeuermelder gedrückt, wie es hieß. Auch hier ermittelt die Polizei.