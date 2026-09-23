Wegen Subventionsbetrugs in vier Fällen muss ein Münchner Bordellbetreiber und Immobilienverwalter nach Angaben des Landgerichts für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht München I sah es als erwiesen an, dass der 44-jährige Christoph N. während der Corona-Pandemie Überbrückungshilfen in Höhe von 1,2 Millionen Euro beantragt und tatsächlich 690 000 Euro ausbezahlt bekommen hatte. Sein Steuerberater Martin L., der in zwei Fällen die Gelder als sogenannter „prüfender Dritter“ beantragt hatte, wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Diese setzte die Kammer zur Bewährung aus.

Christoph N. betreibt eine GmbH, die selbst Untermieter ist und Zimmer in einem Laufhaus im Münchner Norden an Prostituierte vermietet. Zudem leitet er eine europaweit tätige Agentur, die gegen Provision Tänzerinnen an Nachtclubs vermittelt. In allen Anträgen auf finanzielle Hilfen hatten die Angeklagten „bewusst wahrheitswidrig behauptet, dass es sich bei dem Antragsteller jeweils um eine Einzelfirma handelt, die nicht zu einem Unternehmensverband gehört“, so die Pressemitteilung des Gerichts. Zudem seien die Subventionsleistungen auf der Grundlage von Scheinrechnungen berechnet worden.

Als strafmildernd hob die Vorsitzende Richterin Andrea Wagner die Geständnisse der Angeklagten hervor sowie die Tatsache, dass Christoph N. die Überbrückungshilfen fast vollständig zurückgezahlt habe. Allerdings, so das Urteil weiter, hätten die Männer bei ihren Taten „die besondere Notsituation des Staates und seiner Bevölkerung auf besonders verwerfliche Art und Weise ausgenutzt“.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Verteidigung und Staatsanwaltschaft können binnen einer Woche Revision einlegen.