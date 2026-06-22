Zwei Wochen nach einem homophoben Angriff auf zwei junge Männer in einem Hotel in Unterhaching hat die Generalstaatsanwaltschaft Haftbefehle wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen die 51-jährige Mutter und den 23-jährigen Bruder eines der beiden Männer erlassen.

Die beiden 21- und 23-jährigen Männer wollten vom 7. auf den 8. Juni in dem Hotel übernachten. Gegen 5 Uhr morgens gelangten Mutter und Bruder des 23-Jährigen in den Raum und griffen das Paar an. Dabei verwendeten sie eine Bratpfanne und eine Schere. Einer der beiden Männer wurde dabei so verletzt, dass er stationär im Krankenhaus behandelt werden musste.

In der Folge übernahm die „Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus“ bei der Generalstaatsanwaltschaft München das Verfahren, weil ein homophober Tathintergrund vermutet wird. Das Amtsgericht hat Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten erlassen; sie sitzen nun in Untersuchungshaft.