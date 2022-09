Extreme Temperaturen und Fenster in Deckenhöhe: Zellentrakte der Justizvollzugsanstalt sind in einem schlechten Zustand. Die Grünen-Politikerin Anne Franke spricht von "menschenunwürdigen Zuständen". Das Justizministerium will nun einen Neubau vorantreiben.

Von Susi Wimmer

"Die Würde des Menschen ist unantastbar." Diesen Satz hat die Bundesrepublik Deutschland als Artikel 1 in ihrem Grundgesetz zementiert. Doch ausgerechnet im reichen München prangert die Landtags-Abgeordnete Anne Franke (Grüne) "menschenunwürdige Zustände" an: und zwar im Knast. In den Zellen im maroden Ost- und Westbau der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim werde es beispielsweise im Sommer über 40 Grad heiß, Fenster seien so hoch verbaut, dass ein Blick ins Freie unmöglich sei. Ein Ersatzbau während der Neubauphase, der auf dem Gelände in Stadelheim angedacht ist, werde von der Staatsregierung "seit Jahren verzögert", sagt Franke. Im Justizministerium heißt es allerdings nach einer SZ-Anfrage, das Projekt werde "aufgrund der Dringlichkeit priorisiert verfolgt".

Franke ist nicht nur Landtagsabgeordnete, sie sitzt auch im Beirat der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Deshalb bekommt sie regelmäßig auch Post aus "St. Adelheim", wie das Gefängnis selbst von den Insassen genannt wird. Da werden beispielsweise verdreckte Toiletten moniert, die aufgrund ihres Alters gar nicht mehr richtig sauber zu kriegen seien. "Und wenn man an der Zellentüre die Kostklappe für das Essen von außen öffnet, kann man die Toiletten einsehen", sagt Franke. "Das geht gar nicht!" Eine Toilette müsse nach heutigen Maßstäben abgeschirmt sein. "Aber die Gefangenen dürfen selbst nichts in der Zelle verändern, also einen Vorhang oder eine Trennwand aufstellen."

Generell sei in dem Trakt auch die Größe einiger Zellen grenzwertig: Der EU-Rat habe festgelegt, dass 6,5 Quadratmeter plus ein Quadratmeter Toilette den Menschenrechtsstandards entsprechen würden. "Das haben wir dort gerade so", weiß Anne Franke. Oder die Lichtschalter im Ost- und Westbau: Die könnten die Insassen nicht einmal selbst ein- und ausschalten. "Wenn ein Zuständiger mal vergisst, den Hauptschalter auszuknipsen, kann es schon mal vorkommen, dass das Licht bis 2 Uhr früh an ist", erzählt Franke von den Beschwerden.

1020 Insassen sind aktuell in der JVA inhaftiert

In dem Gefängnis im Stadtteil Giesing sind zu zwei Drittel Untersuchungshäftlinge untergebracht. Das heißt, die Männer warten dort auf ihren Prozess und werden nach einer Verurteilung in andere Haftanstalten verbracht. Verurteilte, die auf der sozialtherapeutischen Station oder der für Sexualstraftäter an ein Leben ohne Straftaten herangeführt werden sollen, sitzen ihre Haftstrafe in Stadelheim ab. Um die 1500 Insassen zählt die JVA im Schnitt, aktuell sind es gerade einmal 1020, was der Corona-Pandemie geschuldet sein dürfte.

Stadelheim selbst blickt auf eine langjährige Historie zurück. Der Nordbau, der heute unter Denkmalschutz steht, entstand bereits 1894, im Jahr 1901 folgte der Südbau, in dem auch Hinrichtungen stattfanden. Die Geschwister Scholl sowie Christoph Probst, die Mitglieder der Widerstandsbewegung Weiße Rose, wurden dort 1943 von Hitlers Nazi-Schergen ermordet. Ihnen ist ein Gedenkraum gewidmet, ebenso erinnert ein Mahnmal vor dem Gefängnis an 1188 weitere Opfer.

Der Ost- und Westbau sowie ein Neubau auf dem Gelände entstanden in den 60er- und 70er-Jahren. Eine Zeit des Baubooms, in der allerdings energetische Komponenten wie Wärmedämmung irrelevant waren und minderwertige Materialen verwendet wurden. Einer der Hauptkritikpunkte, der immer wieder in den Briefen der Gefangenen angeführt werde, so sagt Anne Franke, seien die Fenster. Die wurden so hoch oben an der Wand eingebaut, dass man nicht rausschauen kann. "Viele Häftlinge können nur beim einstündigen Hofgang den Himmel sehen." Und unter den Dächern des West- und Ostbaus würde sich die Hitze im Sommer extrem stauen, sodass in den Zellen die Temperaturen ins Unerträgliche klettern würden.

Der Chef der JVA würde die Gebäude am liebsten sofort abreißen

Michael Stumpf, Chef der JVA Stadelheim, und derzeit in Urlaub, nimmt in punkto Ost-West-Bau schon seit langem kein Blatt mehr vor den Mund: Er würde die Gebäude am liebsten sofort abreißen und durch Neubauten ersetzen, sagte er bereits vor elf Jahren in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Um das zu bewerkstelligen, muss ein Ersatzbau auf dem Gelände errichtet werden, in dem die Gefangenen interimsmäßig untergebracht werden können. Aber passiert ist bislang: nichts.

Zwar hat der Landtag erstmals für den Haushalt 2021 Planungskosten für einen Ersatzbau eingestellt, "aber die sind nicht einmal abgerufen worden", erzählt die Grünen-Abgeordnete Franke. "Und von der Planung bis zur Fertigstellung verstreichen ja wieder Jahre", sagt sie.

Im Justizministerium ist man sich im Klaren darüber, dass die bauliche Unterbringungssituation der Gefangenen "verbesserungswürdig" sei. Der Nordbau sei sanierungsbedürftig, West- und Ostbau könnten nicht mehr saniert und müssten abgerissen werden. Da dort aber ein wesentlicher Teil der Häftlinge untergebracht sei, müsse ein Ersatzbau errichtet werden. Michael Bieber, Mitarbeiter im Pressereferat des Ministeriums, erklärt, dass die Planung für den Neubau sich in der "Projektentwicklung" befinde - gemäß den gängigen Richtlinien.

De facto liegen die Pläne derzeit beim Staatlichen Bauamt München 1, wo eine "überschlägige Ermittlung der Gesamtkosten" durchgeführt werde, so Bieber. Vor der Projektdurchführung müssten die Unterlagen und Planungen im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Landtags vorgelegt werden. Allerdings hat das Justizministerium bislang noch keine Planungsmittel verausgabt. Diese seien "vorsorglich" bereits in den Haushalt eingestellt, "um bei Bedarf einen möglichst kurzfristigen Abruf zu ermöglichen", so das Ministerium. Wann der Ersatzbau in Stadelheim dann tatsächlich zur Verfügung stehe, könne man derzeit nicht absehen, sagt Michael Bieber.

"Knasti" fand das Gefängnis "misserabel"

Die Häftlinge selbst machen sich ihren eigenen Reim auf die Zustände in "St. Adelheim": Auf einer Knast-Bewertungsseite kommt die JVA auf 2,4 von 5 möglichen Sternen. "Das letzte Drecksloch", schreibt etwa "Gringo" und "Knasti" fand das Gefängnis "misserabel". Hauptsächlich wird das Essen kritisiert, die kleinen Zellen, die Einschlusszeiten und die unerreichbaren Fenster. "Stadelheim ist und bleibt eine ganz, ganz traurige Anstalt", meint "Korni". Und der User "endlich_frei" kommentiert - offenbar aus sicherer Distanz: "leute selber schuld wenn ihr immer wieder scheisse baut bleibt euch der knast natürlich nicht erspart!!!"