Der Satz „Am liebsten würde ich einen Blumenstand aufmachen“ gehört so oder ähnlich in manchen Büros zu den Standard-Überlegungen, wenn es einem dort mal wieder richtig stinkt. Wenn der muffelige Chef die Nerven strapaziert oder man nach einer bewegungsintensiveren Alternative zum Bürojob sucht.
Märkte in MünchenDer Traum von einer eigenen Bude
Die kleinen Münchner Märkte verändern sich. Am Wiener Platz steht die Sanierung an, in Pasing und Schwabing werden neue Händler gesucht. Was so ein Stand kostet und wie er zu haben ist.
Von Sabine Buchwald
