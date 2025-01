In der US-Sitcom „How I Met Your Mother“ ist der sogenannte Ananas-Vorfall eines der größten ungelösten Geheimnisse. Der Protagonist Ted wacht eines Morgens nach einer durchzechten Nacht zu Hause auf und kann sich beim besten Willen nicht erklären, was eine Ananas auf seinem Nachttisch zu suchen hat. Wieso bloß die Ananas? Vielleicht schießt dem ein oder anderen Gast der Hämmelmann’s Bar dieselbe Frage durch den Kopf, wenn er erstmals am Bartresen vor der Zapfanlage Platz nimmt, auf der eine Ananas thront.