Ein Radfahrer und ein Autofahrer fuhren am Samstag gegen 9.50 Uhr auf dem Hönigschmidplatz in Hadern stadtauswärts, als der 25-jährige Fahrer eines BMW den Radfahrer, 58, überholte und es zum Streit kam. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Radfahrer die Beifahrertür aufreißen, der Autofahrer brauste davon, wendete – und fuhr frontal auf den 58-Jährigen zu.