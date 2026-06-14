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München-HadernStreit zwischen Radler und Autofahrer eskaliert

Die Polizei ermittelt nach einem eskalierten Streit zwischen einem Rad- und einem Autofahrer (Symbolbild).
Die Polizei ermittelt nach einem eskalierten Streit zwischen einem Rad- und einem Autofahrer (Symbolbild). Peter Kneffel/dpa

Was mit einem Streit beginnt, endet mit Verletzungen – und Schäden am Wagen eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers.

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Ein Radfahrer und ein Autofahrer fuhren am Samstag gegen 9.50 Uhr auf dem Hönigschmidplatz in Hadern stadtauswärts, als der 25-jährige Fahrer eines BMW den Radfahrer, 58, überholte und es zum Streit kam. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Radfahrer die Beifahrertür aufreißen, der Autofahrer brauste davon, wendete – und fuhr frontal auf den 58-Jährigen zu.

Obwohl er wohl abbremste, erwischte er den Radfahrer, der mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zudem kollidierte der BMW mit einem geparkten Auto. Gegen den Fahrer wird wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung ermittelt. Der Radfahrer wurde wegen Beleidigung sowie Bedrohung angezeigt.

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