Unfall in Hadern14-Jährige wird auf Straße von Rettungswagen erfasst

Ein Rettungswagen fährt zum Unfallort (Symbolfoto).
Ein Rettungswagen fährt zum Unfallort (Symbolfoto). (Foto: Nicolas Armer/dpa)

Die Rettungskräfte sind gerade mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, dann läuft in der Waldwiesenstraße plötzlich ein Mädchen auf die Fahrbahn – und der Fahrer kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Eine Jugendliche ist in Hadern in der Waldwiesenstraße von einem Rettungswagen erfasst und verletzt worden. Der Rettungswagen war nach Polizeiangaben mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als die 14-Jährige plötzlich auf die Straße lief. Direkt vor dem Rettungswagen sei ein Notarztwagen gefahren, hinter dem Rettungswagen ein Polizeifahrzeug.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte das Mädchen direkt nach dem Notarztwagen über die Straße. Der 25 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er wurde bei dem Unfall am Freitagmorgen nicht verletzt. Wie schwer die 14-Jährige verletzt wurde, war zunächst unbekannt.

