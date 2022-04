Wie funktioniert nachhaltige Energie- und Wärmeversorgung im eigenen Haus? Wie gestaltet man Garten, Terrasse oder Balkon ressourcenschonend und naturnah? Diesen und ähnlichen Fragen rund um das Thema Klimaneutralität widmet sich eine Veranstaltungsreihe im Stadtbezirk Hadern. Unter dem Motto "Wir in Hadern haben's in der Hand" haben der Arbeitskreis Agenda2030-Hadern, dessen Träger Energie Hadern e.V. und Ergon e.V. sowie der Gartenbauverein Großhadern ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Das gemeinsame Ziel: Die Bürger im Viertel anzuregen, nachhaltig zu denken und zu handeln.

Interessierte haben von Mittwoch, 27. April, bis Samstag, 14. Mai, Gelegenheit, an den verschiedenen Vorträgen und Diskussionen zum Thema digital von zu Hause aus oder in Präsenz im Stadtteilkulturzentrum Guardini90 teilzunehmen. Anmeldung je nach Veranstaltung per E-Mail an Agenda2030.Hadern@gmx.de oder info@gartenbauverein-grosshadern.de.

Zum Abschluss der Reihe veranstaltet die Haderner Stadtbibliothek von 12. bis 14. Mai eine Pflanzentauschbörse. Unter dem Motto "Tauschen und Teilen" können Pflanzenfreunde zu den Öffnungszeiten im Lesegarten Ableger, Setzlinge und Pflänzchen für drinnen und draußen finden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das ausführliche Programm zur Haderner Veranstaltungsreihe gibt es im Guardini90 und online unter www.guardini90.de/hadern-nachhaltig-2022. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.