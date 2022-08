Thomas Delamotte wollte mit seiner Familie eigentlich schon lange in das Haus in der Kornwegerstraße einziehen. Doch fertig ist es bis heute nicht.

Von Sebastian Krass

Der 3. Juni 2019 war ein großer Tag für die Mitglieder der Familie Delamotte, ein Tag, an dem sie eine Lebensentscheidung besiegelten. Sie unterschrieben einen Kaufvertrag für eine Eigentumswohnung, in einem Neubau an der Kornwegerstraße 34 in München-Hadern. Seit jenem Tag vor gut drei Jahren ist viel passiert im Leben der Delamottes. Ein zweites Kind ist hinzugekommen. Sie haben die Corona-Pandemie zu viert in ihrer 55-Quadratmeter-Mietwohnung durchlebt. Und sie haben nach ihrem Immobilienkauf unzählige Mails geschrieben, Telefonate geführt und vor Gericht gestritten. Nur eingezogen sind sie in die Wohnung, die im April 2020 fertig werden sollte, bis heute nicht. Das Haus ist immer noch eine Baustelle.