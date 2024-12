Die Hackerbrücke muss wegen Rostschäden dringend saniert werden. Dafür will sie die Stadt zwischen Anfang 2027 und Ende 2029 sperren. Fußgänger und Radfahrer können sie aber während der Bauphase durchgehend benützen. Für die drei betroffenen Oktoberfeste soll sie in kompletter Breite zur Verfügung stehen. Der S-Bahn-Halt an der Hackerbrücke ist eine der wichtigsten Knotenpunkte für die Wiesn im öffentlichen Nahverkehr. Der Bauausschuss stimmte der Sanierung einstimmig zu.