Ein massiver Einsatz der Polizei hat am späten Donnerstagnachmittag den Verkehr an der Hackerbrücke lahmgelegt, auch die S-Bahn war betroffen. Laut Polizei hatte ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt in einem Imbiss im ZOB mehrere Getränkeflaschen eingesteckt, ohne zu bezahlen. Daraufhin verfolgten ihn drei Mitarbeiter des Geschäfts und stellten ihn. Plötzlich zog der Täter ein Messer und griff seine Gegner an, einen verletzte er leicht. Der Mitarbeiter bedurfte aber keiner medizinischen Behandlung.