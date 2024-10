Wegen einer verletzten Taube hat eine Frau in München über Stunden hinweg die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Nachdem sie das Tier am Freitagmittag in den Tunnel der S-Bahn-Stammstrecke fliegen sah, versuchte sie nach Angaben der Bundespolizei zunächst selbst ins Gleis zu steigen - wurde aber von Einsatzkräften davon abgehalten. „Im weiteren Tagesverlauf beschäftige die Tierschützerin die Deutsche Bahn, die Bundespolizei sowie die Berufsfeuerwehr München über mehrere Stunden, teils wirkte sie störend auf die jeweiligen Dienstbetriebe ein“, hieß es.