München:ALX entgleist beim Rangieren

Auf Höhe der Hackerbrücke in München ist am Montagabend ein Zug entgleist. Der ALX-Zug der Länderbahn sprang am Gleis 26 bei der Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof aus den Schienen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Rangierfahrt waren keine Reisenden an Bord, verletzt wurde niemand.

Kurz vor 18 Uhr sollte der leere Zug mit acht Wagen vom Gleis 26 des Hauptbahnhofes zur Abstellung rangiert werden. Nach ersten Ermittlungen erkannte der Rangierbegleiter auf dem Gleisvorfeld ein Signal zu spät. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein, konnte den etwa 20 Stundenkilometer schnell fahrenden Zug aber nicht mehr rechtzeitig vor der Sperre zum Stehen bringen.

Zwei Wagen überfuhren die Gleissperre und entgleisten den Angaben zufolge auf Höhe des östlichen Endes des S-Bahnhaltepunktes Hackerbrücke. Der erste Wagen entgleiste vollständig und grub sich ins Gleisbett ein. Der zweite entgleiste etwa zur Hälfte. Am Gleisbett, am Signal, den Betonbahnschwellen sowie an zwei Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Am Abend hat die Deutsche Bahn mit den Bergungsarbeiten des Zuges begonnen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs aufgenommen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.