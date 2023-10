Von Heiner Effern

Sie sollte ihre Partei zum ganz großen Triumph führen, sie sollte München mit ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin im Jahr 2026 endgültig zu einer grünen Metropole machen. Doch nun ist Katrin Habenschaden raus aus der Politik. Die Zweite Bürgermeisterin gibt ihr Amt ab und legt ihr Stadtratsmandat nieder. In einer Erklärung führt sie die Belastung durch die öffentliche Rolle als Hauptgrund an. Die 46 Jahre alte Betriebswirtin gab allerdings auch bekannt, dass sie in wenigen Wochen einen Spitzenjob bei der Deutschen Bahn in Berlin antreten werde.