Von Heiner Effern

Von einer oder einem Münchner Grünen ein richtig kritisches Wort über Robert Habeck zu hören, das konnte man sich bisher in etwa so schwer vorstellen wie einen Löwen-Fan, der mit dem FC Bayern die nächste Meisterschaft feiert. Das „Team Robert“, in dem sich die Anhängerschaft des Kanzlerkandidaten der Grünen versammelt, stand auch hier unverbrüchlich zusammen. Doch seit letztem Freitag, seit Habecks Porträt übergroß auf das Siegestor projiziert wurde, gibt es einen Riss im Mannschaftsgefüge. Die Münchner Parteifreunde sind sauer, weil sie davon nichts wussten und das Denkmal vor der Universität für den völlig falschen Ort für so eine Idee halten.