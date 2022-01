Die tote Frau wurde in einer Tonne in einem Keller gefunden. Die Obduktion ergab, dass sie durch Verletzungen mit einem spitzen Gegenstand starb.

In Haar ist am Donnerstag eine verweste Frauenleiche gefunden worden. Am Abend wurde die Polizei per Notruf darüber informiert, dass in einer Tonne im Keller eines Gebäudes eine weibliche Person tot aufgefunden wurde. Um wen es sich bei der Toten handelt, ist bislang noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

Eine Obduktion am Freitagmorgen ergab, dass die Frau durch Verletzungen starb, die mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden. Die Münchner Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hintergründe zur Tat sind bisher nicht bekannt.