Von Susi Wimmer

Im Zuge einer Mordermittlung ist auch das Isar-Amper-Klinikum in Haar in den Fokus der Ermittler gerückt: Wie Staatsanwältin Anne Leiding auf SZ-Anfrage erklärte, werde derzeit auch geprüft, "ob gegebenenfalls der Vorwurf einer fahrlässigen Tötung durch Unterlassen durch einzelne Personen verwirklicht worden sein könnte". Da es in einem Klinikum viele komplexe Abläufe gebe, würden sich die aktuellen Ermittlungen derzeit gegen Unbekannt richten, teilte Leiding mit. Vor gut einem Jahr hatte ein frisch in die Psychiatrie eingelieferter Patient eine Mitpatientin ermordet.