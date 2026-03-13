Ein 50-Jähriger soll seine Ex-Partnerin in einem Mehrfamilienhaus in Haar angegriffen und schwer verletzt haben. Die 49-Jährige erlitt bei dem Vorfall nach Polizeiangaben mehrere Stich- und Schnittverletzungen am Kopf, im Gesicht und am Oberkörper. Gegen den 50-Jährigen ermittle die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Bei der Tatwaffe soll es sich um ein 20 bis 30 Zentimeter langes Messer handeln.

Ein Bewohner des Hauses, in dem auch die 49-Jährige wohnte, hörte am Donnerstag gegen 22.15 Uhr einen lauten Streit im Treppenhaus. Als er die Tür öffnete, sah er laut Polizei die schwer verletzte Frau, zog sie in seine Wohnung und schirmte sie so von dem mutmaßlichen Angreifer ab. Der ergriff die Flucht. Der Nachbar alarmierte Polizei und Rettungsdienst, die Frau kam nach einer Erstversorgung schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Verdacht richtete sich schnell gegen den 50-jährigen Ex-Partner der Frau. Die Polizei suchte daraufhin mit mehreren Streifen, einer Drohne und einem Polizeihund nach dem Mann. Einsatzkräfte fanden ihn etwa eine Stunde nach der Tat am S-Bahnhof in Haar und nahmen ihn fest. Laut Polizei könnte die frühere Beziehung der beiden im Zusammenhang mit der Tat stehen. Das Paar hatte sich einige Tage zuvor getrennt. Der 50-Jährige war bereits wegen Gewaltdelikten bei der Polizei bekannt.