Steigende Schülerzahlen:Münchens Gymnasien werden voller

Von Kathrin Aldenhoff

Es wird eng an den Gymnasien - noch enger. Am Dienstag haben 4450 Schülerinnen und Schüler in München ihre letzte schriftliche Abiturprüfung geschrieben, in Mathematik. Wenn sie Mitte Juni ihre Kolloquien hinter sich haben, dann endet mit ihnen das G8 in Bayern. Ab September 2025 werden die Gymnasien wieder neun Jahrgangsstufen haben - und die meisten damit deutlich mehr Schülerinnen und Schüler.